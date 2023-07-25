Контррозвідка Служби безпеки України затримала російську агентку, яка шпигувала на Силами оборони на Чернігівщині.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зловмисниця працювала на Головне управління Генерального штабу ЗС РФ і приховано відслідковувала місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України на півночі нашої держави.

Зрадниця намагалася фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті. Також хотіла виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд на території Чернігівщини.

Ці дані росіяни планували використати для підготовки повітряних атак на об’єкти ЗСУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час спроби передачі даних. А при обшуку за місцем проживання виявии мобільний телефон, який жінка використовувала для комунікації з окупантами.

На підставі зібраних доказів їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

В СБУ повідомили, що зрадниця перебуває під вартою і повністю визнала свою вину. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Фото: СБУ

Нагадаємо, дев’ятьом колишнім офіцерам військовослужбовцям тактичної групи Повітряних Сил “Крим” ЗСУ заочно повідомили про підозру у державній зраді та дезертирстві.

Також СБУ затримала резидента ФСБ, який створив мережу інформаторів у Херсоні.