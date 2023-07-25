У Донецькій області група поліції «Білі янголи» евакуювала з обстрілюваної Торецької громади п’ятьох дітей.

Про це повідомила обласна поліція.

«Під вибухами «білі янголи» евакуювали з Торецької громади 5 малолітніх дітей. З смт Щербинівка співробітники поліції вивезли двох жінок і їхніх дітей: 10-річну Надійку, 4-річного Миколу, 9-річних Володимира й Марка та найменшого Сергія, якому лише 1 рік», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що малечу забирали на броньованому транспорті та в спеціальних дитячих бронежилетах. Наразі обидві родини – у безпеці.

Нагадаємо, що з найбільш небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали родини з дітьми.