У Тячівському районі Закарпатської області рятувальники встановлюють важкий механізований міст через річку Тересва.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Вчора під час руху автівок там провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто, постраждало 5 осіб.

Міст ТММ-3М1 призначений для наведення переходів через нерівності рельєфу та може витримати техніку вагою до 60 т.

“Це дозволить автомобілям тимчасово рухатися автовтошляхом національного значення Н-09 “Мукачево-Рогатин-Львів””, − зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, попередньою причиною обвалу є проіржавіння окремих конструкцій та, ймовірно, надмірна вага місткості вантажівки.