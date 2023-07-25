Єврокомісія перерахувала Києву ще 1,5 млрд євро траншу

Президентка інституції засудила удари Росії по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна.

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Європейська комісія перерахувала Україні ще 1,5 мільярда євро траншу для допомоги державі та відновлення інфраструктури.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Твіттері.

Вона також засудила удари Росії по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна.

“Поки Росія продовжує свою нещадну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну”, − зазначила вона.

“Буде більше", − додала президентка ЄК.

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.



As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.



Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.



More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2023

Нагадаємо, підрозділ Світового банку, який займається приватними інвестиціями, розглядає можливість інвестування 1,5 мільярда доларів США в банківський сектор, сільське господарство та інфраструктуру України.