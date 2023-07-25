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Єврокомісія перерахувала Києву ще 1,5 млрд євро траншу

Президентка інституції засудила удари Росії по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна.

Єврокомісія перерахувала Києву ще 1,5 млрд євро траншу
Фото: скрин відео

Європейська комісія перерахувала Україні ще 1,5 мільярда євро траншу для допомоги державі та відновлення інфраструктури.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Твіттері.

Вона також засудила удари Росії по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна.

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“Поки Росія продовжує свою нещадну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну”, − зазначила вона.

“Буде більше", − додала президентка ЄК.

Нагадаємо, підрозділ Світового банку, який займається приватними інвестиціями, розглядає можливість інвестування 1,5 мільярда доларів США в банківський сектор, сільське господарство та інфраструктуру України.

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