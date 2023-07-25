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Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ

Це послаблює надії на переговори цього року з позиції сили України. 

Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
Фото: ОПУ

Повільні темпи українського наступу проти російських загарбників послаблюють надії на те, що переговори про припинення бойових дій можуть відбутися цього року, і створюють загрозу безстрокового конфлікту.

Про це пише The Wall Street Journal.

“Потенційна тупикова ситуація може стати перевіркою заявленої президентом Байденом стратегії виділення Україні мільярдів доларів на військову допомогу, щоб Київ міг вести переговори з Росією з позиції сили”, − зазначає американська газета. 

Це також може “кинути виклик” продовженню постачання Києву зброї західними країнами, якої вже не вистачає, і забезпечити політичний вплив на тих, хто виступає проти підтримки США України.

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“Очевидно, що легше надавати більше підтримки, коли справи йдуть добре”, − сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні та прихильник розширення військової допомоги Києву. Він зараз працює в аналітичному центрі Atlantic Council, що базується у Вашингтоні.

Водночас Гербст зазначив, що адміністрація Байдена не має іншого вибору, крім як продовжувати постачати зброю. Експосол додав, що відмова від допомоги України і припущення хоча б часткової перемоги Росії “було б характерним провалом зовнішньої політики Байдена, який затьмарив би виведення військ з Афганістану”.

Однак стратегія США “тримати курс” пов'язана з деякими ризиками. Йдеться, зокрема, про конфлікт, як зазначає американський президент, “між демократією та авторитаризмом”. Байден направив Києву безпекової допомоги на понад 43 мільярди доларів, але стикається з проблемами у Конгресі з боку низки членів Республіканської партії.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що ще занадто рано судити про успіхи українського контрнаступу, але наголосив, що США і союзники дали Україні "все, що потрібно", для його успіху. 

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