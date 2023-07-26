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Західні партнери досі не узгодили план підготовки українських пілотів на F-16, − Politico

У ЄС сподіваються, що навчання може розпочатися цього літа.

Західні партнери досі не узгодили план підготовки українських пілотів на F-16, − Politico
F-16 Fighting Falcon
Фото: US Air Force

Західні партнери досі не узгодили план підготовки українських пілотів для польотів на винищувачах F-16.

Про це пише Politico з посиланням на трьох американських чиновників. 

Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але досі жодна країна публічно не приєдналася до програми.

Одна з пропозицій передбачає, що українські пілоти проходитимуть інструктаж у Сполучених Штатів у 162-му авіакрилі, підрозділі Повітряної Національної гвардії, що базується у штаті Аризона. Але ця ідея не мала підтримки. Інший план передбачає, що американські військові пілоти вирушать до Європи. Остаточне рішення ще не прийнято.

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Водночас коаліція зробила певні кроки для початку навчання, зазначає видання. Аерокосмічний підрядник Draken International розпочав набір військових пілотів у відставці для навчання українців. Тренування відбуватимуться на об’єкті, який будується в Румунії і який, як передбачається, стане регіональним центром підготовки пілотів F-16.

Європейські посадовці повідомили, що ще один навчальний центр буде створено в Данії.

У ЄС сподіваються, що навчання може розпочатися цього літа, найімовірніше у Європі. Тим часом Велика Британія планує розпочати базову льотну та мовну підготовку українських пілотів протягом кількох тижнів.

Додамо, навчання на винищувачах не може розпочатися, доки Державний департамент США офіційно не схвалить передачу навчальних матеріалів, зокрема інструкцій з експлуатації та авіасимуляторів. Це досі не відбулося.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що тренування українських пілотів на F-16 почнеться у серпні та триватиме щонайменше шість місяців.

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