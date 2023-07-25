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США виділили новий пакет допомоги Україні на $400 млн

До нього увійшли боєприпаси різних калібрів, БТРи, ракети TOW та ін. 

США виділили новий пакет допомоги Україні на $400 млн
Фото: ОПУ

США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі $400 млн.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Це вже 43-ій пакет для підтримки нашої держави. До нього увійшли:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм та 60-мм мінометні міни;
  • 32 БТР Stryker;
  • ракети TOW;
  • Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
  • безпілотні авіаційні комплекси Hornet;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • тактичні аеронавігаційні комплекси;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранатів;
  • прилади нічного бачення та тепловізори; 
  • запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

У Пентагоні наголосили, що "Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки".

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Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена, принаймні наразі, твердо тримається своєї відмови надіслати в Україну ракети великої дальності ATACMS, попри все більший тиск з боку американських законодавців та прохання уряду в Києві.

Американська допомога надається через повноваження президента, що дозволяє Пентагону швидко вилучати зброю із власних запасів та доставляти її в Україну, часто протягом декількох днів.

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