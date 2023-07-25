9 ексофіцерів з Криму, які стріляють по цілях в Україні, повідомили про держзраду

Зрадники систематично беруть участь у масових заходах і дають інтерв’ю для пропагандистських каналів.

Дев’ятьом колишнім офіцерам військовослужбовцям тактичної групи Повітряних Сил “Крим” ЗСУ заочно повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2014 році під час окупації півострова росіянами підозрювані не з’явилися на службу в пункт постійної дислокації на материковій частині України.

“Зрадивши військовій присязі на вірність українському народові, вони відмовилися виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних Силах України та перейшли на бік ворога”, − зазначили у прокуратурі.

Наразі всі 9 підозрюваних проходять військову службу у російській армії. Вони активно виконують бойові завдання країни-агресора, зокрема здійснюють пуски по наземних цілях на території України.

Зрадники систематично беруть участь у масових заходах, дають інтерв’ю для пропагандистських каналів, відвідують школи та агітують молодь обирати професію військового.

Досудове розслідування проводило управління ДБР у Хмельницькому.

Нагадаємо, бойовик спецназу Росії, який штурмував Бахмут, отримав 15 років в’язниці. Зловмисник входив до складу спецпідрозділу “Шторм” Південного військового округу країни-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення Росії його залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій рашистів поблизу залізничного вокзалу в Іловайську.