Китайська делегація відвідає Північну Корею, ставши першими іноземними гостями за три роки

КНДР була закрита для візитів з початку пандемії.

Представники Китаю мають стати першою іноземною делегацією у Північній Кореї з початку пандемії.

Про це пише Bloomberg.

Групу очолить Лі Хунчжун, який входить до складу Політбюро Комуністичної партії Китаю, повідомило офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї. Китай підтвердив плани подорожей.

Північна Корея закрила свої кордони незабаром після початку пандемії у 2020 році.

“Поїздка китайських посадовців демонструє, що КНДР поступово відкривається Китаю, своєму найбільшому благодійнику та торговому партнеру, а також своєму північно-східному сусідові Росії”, − зазначає видання.

Супутникові знімки показують, що Північна Корея планує військовий парад у четвер на честь 70-х роковин підписання перемир'я, яке поклало край бойовим діям у війні 1950-1953 років.

Тоді китайці та північнокорейці зіткнулися із силами ООН під керівництвом США та Південної Кореї. Конфлікт закінчився нічиєю, але Пхеньян та Китай святкують 27 липня як перемогу.