Міністр закордонних справ Литви закликав НАТО подвоїти зусилля з підтримки України

"Після Вільнюського саміту НАТО Путін відчуває сміливість піти на ескалацію, вийти з зернової угоди, атакувати Одесу, а тепер і дунайський порт", - наголосив Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО подвоїти зусилля з підтримки України.

Про це йдеться в дописі міністра у твітері.

За словами Ландсбергіса, "після Вільнюського саміту НАТО Путін відчуває сміливість піти на ескалацію, вийти з зернової угоди, атакувати Одесу, а тепер і дунайський порт".

"Ми повинні зробити так, щоб наша рішучість допомогти Україні здобути перемогу і членство в НАТО була краще зрозуміла. Час подвоїти наші зусилля", - підкреслив литовський міністр.

Since Vilnius NATO summit Putin feels emboldened to escalate, pulling out of the grain deal, attacking Odesa and now a Danube port.

We must make sure our determination to help Ukraine to victory, and NATO membership, is better understood. Time to double-down on our efforts. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) July 24, 2023

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна-НАТО на прохання Києва. Зокрема, розглядатимуть ситуацію з блокадою експорту українського зерна.

Росія вже декілька днів обстрілює інфраструктуру півдня України після 17 липня, коли вона відмовилася продовжувати зернову угоду. Днями окупаційні війська випустили сім ракет різного класу по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини. А уночі 24 липня росіяни атакували Одещину безпілотниками. Декілька "шахедів" приземлили сили ППО, але були і влучання.