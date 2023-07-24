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Міністр закордонних справ Литви закликав НАТО подвоїти зусилля з підтримки України

"Після Вільнюського саміту НАТО Путін відчуває сміливість піти на ескалацію, вийти з зернової угоди, атакувати Одесу, а тепер і дунайський порт", - наголосив Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Литви закликав НАТО подвоїти зусилля з підтримки України
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО подвоїти зусилля з підтримки України.

Про це йдеться в дописі міністра у твітері.

За словами Ландсбергіса, "після Вільнюського саміту НАТО Путін відчуває сміливість піти на ескалацію, вийти з зернової угоди, атакувати Одесу, а тепер і дунайський порт".

"Ми повинні зробити так, щоб наша рішучість допомогти Україні здобути перемогу і членство в НАТО була краще зрозуміла. Час подвоїти наші зусилля", - підкреслив литовський міністр.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна-НАТО на прохання Києва. Зокрема, розглядатимуть ситуацію з блокадою експорту українського зерна.

Росія вже декілька днів обстрілює інфраструктуру півдня України після 17 липня, коли вона відмовилася продовжувати зернову угоду. Днями окупаційні війська випустили сім ракет різного класу по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини. А уночі 24 липня росіяни атакували Одещину безпілотниками. Декілька "шахедів" приземлили сили ППО, але були і влучання.

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