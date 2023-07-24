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Грету Тунберг оштрафували за участь у протесті

Активістка була у складі групи протестувальників, які перекрили дорогу для бензовозів у гавані Мальме.

Грету Тунберг оштрафували за участь у протесті
Фото: EPA/UPG

Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг оштрафували за те, що вона не виконала наказу поліції та не залишила акцію кліматичного протесту у шведському порту Мальме минулого місяця.

Про це пише BBC.

20-річна дівчина відкинула обвинувачення. “Мої дії виправдані”, − сказала вона під час короткого слухання.

Проте суд у Мальме визнав її винною та оштрафував на 2500 шведських крон (240 доларів США).

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Тунберг була у складі групи протестувальників, які перекрили дорогу для бензовозів у гавані Мальме. “Я вважаю, що ми перебуваємо у надзвичайній ситуації, яка загрожує життю, здоров'ю та майну”, − заявила вона суду, додавши, що “незліченна кількість людей” перебуває під загрозою.

Червневий мітинг, організований групою екологічних активістів Ta tillbaka framtiden (“Поверни собі майбутнє”), намагався заблокувати вхід і вихід до гавані Мальме на знак протесту проти використання викопного палива.

Унаслідок спалювання викопного палива в атмосферу викидаються парникові гази. У порівнянні з кінцем 19 століття світ потеплішав приблизно на 1,1°C. Промисловість викопного палива стала ціллю кліматичних активістів. Значна частина нафтогазової промисловості стверджує, що продовження видобутку є необхідним для задоволення глобальних потреб в енергії.

Нагадаємо, Тунберг у грудні відвідала Київ у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Вона, зокрема, зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

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