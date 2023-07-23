Дмитро Кулеба розпочав третє турне країнами Африки через загострення продовольчої кризи

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розпочав третє турне країнами Африки на тлі загострення глобальної продовольчої кризи після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє сайт МЗС.

Згідно з повідомленням, 23-24 липня Кулеба розпочне турне з відвідання Екваторіальної Гвінеї. Візит стане першим в історії дипломатичних відносин.

У місті Малабо міністр проведе переговори із екватогвінейським керівництвом щодо розвитку двосторонніх відносин, збільшення обсягів торгівлі, забезпечення продовольчої безпеки в Африці, підтримки Формули миру Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у січні 2022 року була схвалена Африканська стратегія України. В її межах були суттєво активізовані контакти з країнами Африки по лінії президента України, МЗС та парламентської дипломатії. Перше африканське турне глави МЗС України відбулося в жовтні 2022 року (Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гана та Кенія), а друге – в травні 2023 року (Марокко, Ефіопія, Руанда, Мозамбік та Нігерія).