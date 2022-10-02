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Кулеба відвідає низку країн Африки, - МЗС

Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії.

Кулеба відвідає низку країн Африки, - МЗС
Фото: EPA/UPG

3-12 жовтня відбудеться перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Дмитро Кулеба розпочне турне з візиту до Сенегалу.

"Турне є важливим елементом Африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС на доручення Володимира Зеленського та стала “дорожньою картою” розвитку відносин нашої держави з регіоном", - йдеться у повідомленні.

Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема останньої спроби анексії українських територій.

Іншими пріоритетами переговорів будуть зміцнення ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, поглиблення взаємодії в галузі освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи "Дія", створення нових можливостей для українського експорту з використанням можливостей системи Nazovni. У рамках візитів також заплановане проведення низки бізнес-форумів за участі провідних українських та африканських компаній.

Візити глави МЗС відкриють новий розділ співпраці з країнами Африканського континенту та сприятимуть втіленню глобальної та проактивної дипломатії України. Турне Міністра також стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна - Африка.

Нагадаємо, 1 жовтня Кулеба повідомив, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через незаконну анексію Росією окупованих територій.

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