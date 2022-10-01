Присутність російських найманців у Західній Африці значно підриває її мир і безпеку.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи військовий переворот у західноафриканській країні Буркіна-Фасо.

“Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці значно підриває її мир і безпеку. Вони повинні залишити регіон”, – йдеться у повідомленні.

“Ми підтримуємо зусилля ECOWAS (Економічної спільноти країн Західної Африки) щодо просування плану повернення Буркіна-Фасо до демократії”, – додав він.

Troubling reports of the new coup d'état in Burkina Faso. The presence of Russia’s mercenaries in West Africa significantly undermines its peace and security. They must leave the region. We support ECOWAS’s efforts in advancing Burkina Faso’s transition plan back to democracy. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 1, 2022

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у західноафриканській країні Буркіна-Фасо стався другий за рік військовий переворот, унаслідок якого повалили перехідного президента, підполковника Поля-Анрі Дамібу.

Дамібу прийшов до влади у січні 2022 року – також унаслідок військового перевороту. Напередодні увечері військові на чолі з новим самопроголошеним лідером країни Ібрагімом Траоре захопили державне телебачення.