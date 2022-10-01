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Присутність російських найманців у Західній Африці підриває її безпеку, – МЗС про переворот у Буркіна-Фасо

"Вони повинні залишити регіон”.

Присутність російських найманців у Західній Африці підриває її безпеку, – МЗС про переворот у Буркіна-Фасо
Фото: ЕРА/UPG

Присутність російських найманців у Західній Африці значно підриває її мир і безпеку.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи військовий переворот у західноафриканській країні Буркіна-Фасо.

“Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці значно підриває її мир і безпеку. Вони повинні залишити регіон”, – йдеться у повідомленні. 

“Ми підтримуємо зусилля ECOWAS (Економічної спільноти країн Західної Африки) щодо просування плану повернення Буркіна-Фасо до демократії”, – додав він.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у західноафриканській країні Буркіна-Фасо стався другий за рік військовий переворот, унаслідок якого повалили перехідного президента, підполковника Поля-Анрі Дамібу.

Дамібу прийшов до влади у січні 2022 року – також унаслідок військового перевороту. Напередодні увечері військові на чолі з новим самопроголошеним лідером країни Ібрагімом Траоре захопили державне телебачення.

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