У західноафриканській країні Буркіна-Фасо стався другий за рік військовий переворот, унаслідок якого повалили перехідного президента, підполковника Поля-Анрі Дамібу.
Про це пише Український мілітарний центр.
Дамібу прийшов до влади у січні 2022 року – також унаслідок військового перевороту.
Напередодні увечері військові на чолі з новим самопроголошеним лідером країни Ібрагімом Траоре захопили державне телебачення.
Вони оголосили співгромадянам, що дія конституції припинена, уряд розпущений, а кордони закриті на невизначений термін. Людей закликали “мирно займатися своїми справами”.
Деякі демонстранти на вулицях столиці підтримали нових військових лідерів, дехто закликав звернутися за допомогою до російських найманців, як це зробили під час перевороту в сусідній Малі.
ООН висловила занепокоєння та закликала до спокою в країні.
“Буркіна-Фасо потрібен мир, їй потрібна стабільність і єдність для боротьби з терористичними групами та злочинними мережами, які діють у деяких її частинах”, – заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.Буркіна-Фасо, яка раніше мала назву Верхня Вольта, проголосила свою незалежність від Франції в 1960 році. Із того часу в країні сталося кілька військових переворотів.
Останній, обраний у 2015 році, президент Рок Каборе був повалений у січні 2022 року.
Унаслідок їхніх атак загинули тисячі жителів Буркіна-Фасо, ще два мільйони були змушені залишити свої будинки.