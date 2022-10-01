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У Буркіна-Фасо стався військовий переворот, лунають заклики звернутися до російських найманців

Вчора військові на чолі з новим самопроголошеним лідером країни Ібрагімом Траоре захопили державне телебачення.

У Буркіна-Фасо стався військовий переворот, лунають заклики звернутися до російських найманців
Фото: LSI AFRICA

У західноафриканській країні Буркіна-Фасо стався другий за рік військовий переворот, унаслідок якого повалили перехідного президента, підполковника Поля-Анрі Дамібу.

Про це пише Український мілітарний центр.

Дамібу прийшов до влади у січні 2022 року – також унаслідок військового перевороту.

Напередодні увечері військові на чолі з новим самопроголошеним лідером країни Ібрагімом Траоре захопили державне телебачення.

Вони оголосили співгромадянам, що дія конституції припинена, уряд розпущений, а кордони закриті на невизначений термін. Людей закликали “мирно займатися своїми справами”.

Фото: LSI AFRICA
Траоре пояснив, що його попередник Дамібу не впорався з ісламістськими повстанцями, хоча обіцяв зробити країну безпечнішою.

Деякі демонстранти на вулицях столиці підтримали нових військових лідерів, дехто закликав звернутися за допомогою до російських найманців, як це зробили під час перевороту в сусідній Малі.

ООН висловила занепокоєння та закликала до спокою в країні.

“Буркіна-Фасо потрібен мир, їй потрібна стабільність і єдність для боротьби з терористичними групами та злочинними мережами, які діють у деяких її частинах”, – заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.Буркіна-Фасо, яка раніше мала назву Верхня Вольта, проголосила свою незалежність від Франції в 1960 році. Із того часу в країні сталося кілька військових переворотів.

Останній, обраний у 2015 році, президент Рок Каборе був повалений у січні 2022 року.

Фото: Міноборони Буркіна-Фасо
В останні роки в Буркіна-Фасо з населенням майже 21 мільйон осіб зростає активність ісламістських формувань, які присягнули на вірність угрупованням “Ісламська держава” та “Аль-Каїда”.

Унаслідок їхніх атак загинули тисячі жителів Буркіна-Фасо, ще два мільйони були змушені залишити свої будинки.

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