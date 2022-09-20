Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що більша частина експортованого українського зерна потрапила в країни, які його потребують.

Про це Боррель сказав під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

“Ми маємо продовжувати боротися проти російської пропаганди та її хибних наративів. Хочу навести деякі факти. Зернова угода ООН та наші зусилля із запровадження “ліній солідарності” вже дозволили знизити ціни на продовольство по усьому світові. Більша частина українського зернового експорту була спрямована в країни, які його потребують. Подивіться на дані, на статистику. Дві третини українського експорту доставлені в Африку, на Близький Схід та в Азію. Тож це неправда, що сказав Путін, що зерно, експортоване з України, не потрапило до людей, які його потребують”, – заявив голова європейської дипломатії.

🔴 LIVE NOW: HR/VP @JosepBorrellF press remarks following the informal EU Foreign Ministers in New York #UNGA https://t.co/aa8XuTUtkm — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) September 19, 2022

Окрім того, Жозеп Боррель наголосив, що країни Африки, Близького Сходу та Азії, які страждають від нестачі продовольства, не опинилися б у такій ситуації, якби Росія не розпочала свою злочинну агресію проти України, не блокувала, перш за все, український експорт продовольства, на додаток до бомбардування сільськогосподарської інфраструктури України, руйнування зернових сховищ та прямого розкрадання зерна, що було призначено для експортних поставок.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявляв про те, що нібито лише 3% від усіх поставок у рамках продовольчої угоди поставлено країнам, що його потребують. МЗС України та Мінінфраструктури спростували ці заяви Путіна.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з президентом РФ у тому, що поставки зерна з України здійснюються до розвинених, а не до найбідніших країн.