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На звільненій від росіян Харківщині знаходять тіла з відрізаними геніталіями, – МВС

Наразі зареєстровані 292 воєнні злочини окупантів.

На звільненій від росіян Харківщині знаходять тіла з відрізаними геніталіями, – МВС
Фото: Настоящее время

На звільненій від російських військ частині Харківської області виявляють тіла з ознаками тортур, зокрема з відрізаними геніталіями.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає Радіо Свобода.

"Продовжуємо виявляти тіла з ознаками насильницької смерті, таких чимало. Це і зламані ребра, і проламані голови, чоловіки зі зв’язаними руками, переломами щелеп, з відрізаними геніталіями", – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, на Харківщині зареєстровані 292 воєнні злочини росіян. Переважна частина – це кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

"Нам вже відомо, що те стихійне поховання, яке ми знайшли під Ізюмом, не останнє, зокрема в Ізюмі. Найближчим часом будемо здійснювати виявлення, ексгумацію і проведення відповідних досліджень тіл всіх людей, які загинули внаслідок дій окупаційної влади", – сказав Єнін.

Він також повідомив, що українські сили встановили контроль і провели зачистку у 118 населених пунктах, які перебували в окупації. 18 вересня ЗСУ взяли під контроль ще 12 населених пунктів, зачистка там триває.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ексгумація загиблих із місця масового поховання в Ізюмі триває. За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, серед них двоє дітей.

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