Столична прокуратура передала на потреби ЗСУ майже 500 млн грн арештованих коштів

Засновник одного із українських сільськогосподарських товариств переоформив товариство в органах окупаційної влади РФ та намагався вивести кошти з підконтрольних українському банку рахунків.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва в межах розслідування у кримінальному провадженні на користь ЗСУ передано 500 млн грн арештованих коштів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, засновник одного із українських сільськогосподарських товариств разом з представниками так званої ЛНР здійснив переоформлення товариства в реєстраційних та податкових органах окупаційної влади РФ. У подальшому він намагався вивести кошти з підконтрольних рахунків в одному з банків в Україні", – йдеться у повідомленні.

У межах слідства банківські рахунки товариства та його засновника арештовано, а розміщені на них кошти в сумі майже 500 млн грн передано на користь ЗСУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності здійснюється Подільським управлінням поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами СБУ (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, влітку для ЗСУ передали гелікоптер і літак, які належали родині Медведчука.