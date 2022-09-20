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Підводні човни Чорноморського флоту перебазували з Криму в Новоросійськ через страх Росії, що по них ударять, – МО Британії

Розвідка Британії вважає, що гарантія того, що ЧФ базуватиметься в Криму, було однією з путінських мотивацій для окупації. 

Підводні човни Чорноморського флоту перебазували з Криму в Новоросійськ через страх Росії, що по них ударять, – МО Британії
Субмарина проєкту 636 (ілюстративне фото)
Фото: wikipedia

Командування російського Чорноморського флоту майже напевно перенесло підводні човни класу KILO з порту Севастополя, де вони базувалися, до Новоросійська Краснодарського краю.

Росіяни, схоже, бояться посилених ударних можливостей дальньої дії ЗСУ, повідомили у звіті Міністерства оборони Великої Британії. 

За останні два місяці, як відомо, в Криму було атаковано штаб флоту та головний аеродром морської авіації. 

"Гарантування базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, було однією з мотивацій президента РФ Володимира Путіна для анексії півострова в 2014 році. Зараз безпека бази безпосередньо підірвана триваючою агресією Росії проти України", – йдеться у повідомленні. 

Субмаринами класу KILO в НАТО називають два російські підводні човни – проєктів 877 і 636. Перший оснащений шістьма торпедними апаратами калібру 533 мм, до 18 торпедами чи 24 мінами. У часи СРСР на них встановлювали ЗРК "Стріла М3". Човен проєкту 636 є їх модернізованою версією. 

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