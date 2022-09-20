Росіяни завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів із РСЗВ, – Генштаб

Розпочалася 209-та доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Російські війська обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, перегруповуються, постійно ведуть повітряну розвідку. За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України. Внаслідок обстрілів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Водяне, Дорожнє, Соледар, Новопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Снігурівка, Нова Одеса, Широке, Білогірськ, Миролюбівка та Біла Криниця.

Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Славгород і Рясне Сумської області

– в районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Славгород і Рясне Сумської області на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке та Дворічна

– в районах населених пунктів Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке та Дворічна на Краматорському напрямку – Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ;на Бахмутському напрямку – Майорськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юр’ївка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка;

– Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ;на Бахмутському напрямку – Майорськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юр’ївка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське

– Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Від артилерійських обстрілів на цих напрямках постраждали населені пункти Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка.

противник активних дій не вів. Від артилерійських обстрілів на цих напрямках постраждали населені пункти Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка. На Південнобузькому напрямку противник обстріляв понад 28 населених пунктів. Серед них Олександрівка, Новогригорівка, Зоря, Шевченкове, Мирне, Широке, Білогірка, Безіменне, Миролюбівка, Високопілля та Ольгине.

Продовжуються заходи так званої мобілізації на тимчасово окупованих противником територіях. Так, із 14 вересня скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько 500 працівникам Єнакіївського металургійного заводу. Крім того, запроваджено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.

В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня. Тоді було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси. Крім того, в районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об’єкті, загинуло.

Ворог також продовжує вживати заходи щодо поповнення втрат та формування резервних підрозділів. За наявною інформацією, на базі 36-ї окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів. Комплектування офіцерських посад здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища. Раніше повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі.

"Російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми і прорахунки", – зазначили в Генштабі.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка. Протягом доби авіація ЗСУ уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, чотири позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу задали вогневого ураження по 16 об’єктах противника. Зокрема, – по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, семи районах зосередження артилерії, а також трьох складах боєприпасів.

Загальні втрати ворога уточнюються.