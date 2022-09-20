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Найголовнішою темою в ООН цього тижня буде Україна, – Боррель

"Високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх”.

Найголовнішою темою в ООН цього тижня буде Україна, – Боррель
Скріншот відео
Фото: Рада міністрів ЄС у Twitter

Головною тему зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу перед початком Генасамблеї ООН буде напад Росії на Україну та економічний “ідеальний шторм”, який війна викликала в усьому світі.

Про це у Нью-Йорку заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформ.

“Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів. Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це – “ідеальний шторм”, де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх”, – сказав Боррель.

За його словами, урядовці країн ЄС мають багато питань у порядку денному – це ситуація в Афганістані, ескалація на Кавказі між Вірменією і Азербайджаном, військові дії у Середній Азії. Але головний фокус уваги міністрів буде зосереджений саме на глобальних наслідках війни в Україні.

“Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу, та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитися, як протидіяти російському наративу, та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна (росії проти України, - ред.)”, - наголосив Високий представник ЄС.

77-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася 13 вересня. 20-26 вересня відбудеться тиждень високого рівня, у якому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ , повідомила Європейська правда.

Нагадаємо, українська делегація, яку очолює міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перебуватиме з візитом у США до 23 вересня, де візьме участь у Генасамблеї ООН. 

Українські представники матимуть три пріорітети роботи: зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги, притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини та активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку повідомив, що візьме участь у саміті Генасамблеї з питань продовольчої безпеки.

На Генасамблеї ООН буде присутня також і російська делегація, щоправда, не в такому складі, як хотіла Москва. США не дали візи більшості делегації, але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров її отримав. 

Очільником цієї сесії ООН є угорський дипломат Чаба Кьороші.

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