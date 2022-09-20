Найголовнішою темою в ООН цього тижня буде Україна, – Боррель

"Високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх”.

Головною тему зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу перед початком Генасамблеї ООН буде напад Росії на Україну та економічний “ідеальний шторм”, який війна викликала в усьому світі.

Про це у Нью-Йорку заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформ.

“Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів. Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це – “ідеальний шторм”, де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх”, – сказав Боррель.

За його словами, урядовці країн ЄС мають багато питань у порядку денному – це ситуація в Афганістані, ескалація на Кавказі між Вірменією і Азербайджаном, військові дії у Середній Азії. Але головний фокус уваги міністрів буде зосереджений саме на глобальних наслідках війни в Україні.

“Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу, та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитися, як протидіяти російському наративу, та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна (росії проти України, - ред.)”, - наголосив Високий представник ЄС.

Chairing the informal EU Foreign Ministers meeting in NYC.



We are facing the perfect storm. Everyone is being affected by Russia‘s war against Ukraine.



We will use #UNGA week to engage on this and other international issues with our global partners.https://t.co/KdhsJQzECd pic.twitter.com/0kJlDZjKIH — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 19, 2022

77-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася 13 вересня. 20-26 вересня відбудеться тиждень високого рівня, у якому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ , повідомила Європейська правда.

Нагадаємо, українська делегація, яку очолює міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перебуватиме з візитом у США до 23 вересня, де візьме участь у Генасамблеї ООН.

Українські представники матимуть три пріорітети роботи: зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги, притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини та активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку повідомив, що візьме участь у саміті Генасамблеї з питань продовольчої безпеки.

На Генасамблеї ООН буде присутня також і російська делегація, щоправда, не в такому складі, як хотіла Москва. США не дали візи більшості делегації, але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров її отримав.

Очільником цієї сесії ООН є угорський дипломат Чаба Кьороші.