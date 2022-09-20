Найголовнішою темою в ООН цього тижня буде Україна, – Боррель

Головною тему зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу перед початком Генасамблеї ООН буде напад Росії на Україну та економічний “ідеальний шторм”, який війна викликала в усьому світі.
Про це у Нью-Йорку заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформ.
“Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів. Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це – “ідеальний шторм”, де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх”, – сказав Боррель.
За його словами, урядовці країн ЄС мають багато питань у порядку денному – це ситуація в Афганістані, ескалація на Кавказі між Вірменією і Азербайджаном, військові дії у Середній Азії. Але головний фокус уваги міністрів буде зосереджений саме на глобальних наслідках війни в Україні.
“Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу, та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитися, як протидіяти російському наративу, та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна (росії проти України, - ред.)”, - наголосив Високий представник ЄС.
Chairing the informal EU Foreign Ministers meeting in NYC.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 19, 2022
We are facing the perfect storm. Everyone is being affected by Russia‘s war against Ukraine.
We will use #UNGA week to engage on this and other international issues with our global partners.https://t.co/KdhsJQzECd pic.twitter.com/0kJlDZjKIH
77-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася 13 вересня. 20-26 вересня відбудеться тиждень високого рівня, у якому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ , повідомила Європейська правда.
Нагадаємо, українська делегація, яку очолює міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перебуватиме з візитом у США до 23 вересня, де візьме участь у Генасамблеї ООН.
Українські представники матимуть три пріорітети роботи: зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги, притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини та активізація відносин з країнами Глобального Півдня.
Президент Володимир Зеленський зі свого боку повідомив, що візьме участь у саміті Генасамблеї з питань продовольчої безпеки.
На Генасамблеї ООН буде присутня також і російська делегація, щоправда, не в такому складі, як хотіла Москва. США не дали візи більшості делегації, але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров її отримав.
Очільником цієї сесії ООН є угорський дипломат Чаба Кьороші.