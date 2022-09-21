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“Референдуми” Росії на окупованих територіях України є знущанням з демократії, – Дуда

Польща у жодному разі не визнає їхні "результати".

“Референдуми” Росії на окупованих територіях України є знущанням з демократії, – Дуда
Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Фіктивні “референдуми”, організовані Росією на окупованих територіях України, є знущанням з демократії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, який бере участь у спільних дебатах 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише wnp.pl.

Президент зазначив, що полякам, особливо старшого віку і тим, хто знає історію своєї країни, не потрібно розповідати, “чого варті референдуми, організовані Росією на її окупованих територіях”.

“Вони нічого не варті. Правда в тому, що результат вирішується в Кремлі, а не голосуванням. І тут не має особливого значення, як голосують ті, хто взагалі візьме у них участь. Результат буде таким, який запланують у Кремлі”, – підкреслив Дуда.

Президент Польщі висловив сподівання, що ніхто у світі ніхто не надасть цим “референдумам” значення, оскільки “довіра до цих дій та результатів просто дорівнює нулю".

Він запевнив, що "Польща в жодному разі не визнає їх міжнародно-обов'язковими”.

Нагадаємо, 20 вересня окупанти майже одночасно озвучили дати проведення псевдореферендумів щодо незаконного приєднання до Росії захоплених росіянами частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Ці фейкові заходи заплановані з 23 по 27 вересня. Російські біржі на цю інформацію відреагували різким падінням акцій. 

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що проведення Російською Федерацією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Віцепремʼєрка-міністр з питань ТОТ Ірина Верещук, зі свого боку, закликала українців не брати участь у підставних дійствах окупантів. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це свідчить про страх розгрому.

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