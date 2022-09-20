Акції на Мосбіржі обвалилися після новин про псевдореферендуми і мобілізацію в РФ

Максимальне падіння індексу Московської біржі становило 10%. Це – найбільший обвал з лютого 2022 року.

Російські ринки у вівторок обвалилися на тлі новин про референдуми, що готують на окупованих Росією територіях України а також зміни КПК щодо мобілізації та воєнного стану.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані інвестиційної компанії БКС.

Зазначається, що максимальне падіння індексу Мосбіржі становило 10%. Це – найбільший обвал з лютого цього року. Тоді напад Росії на Україну спровокував обвал ринків та різке падіння курсу рубля. Однак зараз обвал змінився різкою корекцією: до 16.04 мск падіння становило близько 5%.

Рубль при цьому залишається міцним – і долар, і євро вдень у вівторок коштували близько 60 рублів. У БКС пояснюють, що "розпродаж викликаний поверненням актуальності геополітичного чинника".

"Геополітичний фактор" насправді нікуди не зникав, оскільки війна Росії в Україні триває майже сім місяців. Однак багатьом здавалося, що для російської економіки загалом і інвесторів, зокрема, найжорсткіші потрясіння вже позаду: більшу частину санкцій уже запроваджено, іноземний бізнес в основному залишив країну, а падіння економіки виявилося не таким глибоким.

Проте оголошені сьогодні референдуми у "ДНР", "ЛНР" та частково окупованій Херсонській і Запорізькій області, а також поправки до Кримінального кодексу саме породжують чутки про те, що в країні може бути оголошена тією чи іншою мірою мобілізація. Ринки якраз могли зреагувати на ці фактори.

Мобілізація матиме важкі економічні наслідки: фактично економіка має перебудуватися на військові потреби, а пріоритетним для компаній стане виконання оборонного замовлення. Влада в цій ситуації отримає ще ширші можливості контролювати бізнес.

Нагадаємо, сьогодні нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа пишуть, що псевдореферендуми мають пройти з 23 до 27 вересня. Коли саме – невідомо.