Є перспективи збільшення експорту збіжжя до 5,5 млн тонн на місяць, - Мінагрополітики

У мирні роки Україна експортувала 6-7 млн тонн щомісяця. Щонайменше 45 із вже зібраних 67 млн тонн мають експортуватися.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає кореспондент LB.ua.

"У нас формується потенціал для експорту. На 1 липня цього року у нас були надзвичайно великі залишки. Понад 20 млн тонн, які також були потенціалом для експорту. Плюс є вже новий врожай. Тому тема експорту залишається дуже актуальною, щоб вивезти вирощене збіжжя", - заявив він.

За його словами, вже зібрано 67 млн тонн врожаю. Внутрішнє споживання зернових та олійних очікується на рівні 20-22 млн тонн. Тому мінімум 45 млн тонн має експортуватися.

З відкриттям зернової ініціативи ми бачимо, що показники експорту зростають досить суттєво. Якщо у липні ще до зернової угоди вдалося експортувати 3 млн тонн, то у серпні цей показник вже досяг 4,5 млн тонн зернових в місяць. Наразі є перспективи вийти на 5,4-5,5 млн тонн.

"Ми сподіваємося, що форс-мажорів не буде. Та така цифра буде досягнута. Ми наближаємося до необхідного середньомісячного експорту, який був у мирний час. У попередні роки він становив від 6 до 7 млн тонн на місяць, залежно від пори року та інтенсивності. Тому, якщо ми вийдемо хоча б на 6 млн тонн, то це буде величезне досягнення усіх учасників процесу. Тому ми рухаємося до цього", - сказав Висоцький.

Нагадаємо, за словами представників Мінагрополітики, жодних загроз дефіциту продовольства немає. Збір олійних та зернових культур очікується на рівні 67 млн тонн, що є одним із найкращих показників за минулі роки.