СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада
Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада
Поблизу окупованого Мелітополя горів ворожий склад з боєприпасами (оновлено)
Поблизу окупованого Мелітополя горів ворожий склад з боєприпасами (оновлено)
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
На Херсонщині українські військові відбили напад ДРГ окупантів
На Херсонщині українські військові відбили напад ДРГ окупантів
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
ГоловнаЕкономікаБізнес

Третє зафрахтоване ООН судно відправилось для боротьби з голодом в Африці, - Мінінфраструктури

Цього ж дня з України вийшли ще 9 суден із продовольстом.

Третє зафрахтоване ООН судно відправилось для боротьби з голодом в Африці, - Мінінфраструктури
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Вчора, 17 вересня, балкер IKARIA ANGEL вийшов з порту “Чорноморськ” з понад 30 тис. тонн пшениці на борту. Це судно було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що судно прямує до Ефіопії, яка знаходиться на межі продовольчої катастрофи.

“У партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН ми відправили 3 судна з понад 90 тисячами тонн пшениці для жителів Ефіопії та Ємену. В планах - експорт ще 190 тисяч тонн, які наразі закуповують партнери з ООН”, - розповів Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

В міністерстві додали, що крім IKARIA ANGEL, вчора з українських портів відправились ще 9 суден.

Загалом у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 23 судна вирушили з українських портів до країн Африки. На їх борту 0,64 млн тонн продовольства.

Наразі українські порти залишили 159 суден з 3,6 млн тонн агропродукції.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві третини українського зерна, які наша держава вже відправила через “зерновий коридор” до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також