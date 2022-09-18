Третє зафрахтоване ООН судно відправилось для боротьби з голодом в Африці, - Мінінфраструктури

Цього ж дня з України вийшли ще 9 суден із продовольстом.

Вчора, 17 вересня, балкер IKARIA ANGEL вийшов з порту “Чорноморськ” з понад 30 тис. тонн пшениці на борту. Це судно було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що судно прямує до Ефіопії, яка знаходиться на межі продовольчої катастрофи.

“У партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН ми відправили 3 судна з понад 90 тисячами тонн пшениці для жителів Ефіопії та Ємену. В планах - експорт ще 190 тисяч тонн, які наразі закуповують партнери з ООН”, - розповів Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

В міністерстві додали, що крім IKARIA ANGEL, вчора з українських портів відправились ще 9 суден.

Загалом у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 23 судна вирушили з українських портів до країн Африки. На їх борту 0,64 млн тонн продовольства.

Наразі українські порти залишили 159 суден з 3,6 млн тонн агропродукції.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві третини українського зерна, які наша держава вже відправила через “зерновий коридор” до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.