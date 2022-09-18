Якість води у річці Інгулець повертається до нормального стану, - Вілкул

Продовжу.ться відновлювальні роботи на гідротехнічних спорудах у Кривому Розі.

Після російських ракетних ударів підтоплення житлових будинків у Кривому Розі ліквідоване. Було відкачано понад дві тис. кубічних метрів води.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“За офіційною інформацією Міндовкілля, якість води у річці Інгулець повертається до нормального стану. Ситуація контрольована. Держекоінспекція повідомила, що, як я вчора і казав, червоний колір води викликаний попаданням в воду залізної руди гематиту. Наразі цей червоний пігмент вже осідає і вимивається”, - наголосив Вілкул.

Він додав, що стан води в Карачунівському водосховищі в нормі, згідно з проведеними лабораторними дослідженнями.

16 вересня у річці Інгулець в межах Кривого Рогу були відібрані проби води. Їх аналізи за 13-ма показниками свідчать, що якість води перебуває в межах нормативних значень для питних потреб.

“Сьогодні на ліквідації аварії загинув працівник комунального підприємства “Сансервіс”, 38-ми річний хлопець, виконуючи важливе завдання”, - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів гідротехнічних споруд у Кривому Розі спостерігалось тимчасове підвищення рівня ґрунтових вод. Також у Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець, рівень якої піднявся після російських ракетних ударів.