17 вересня у Львові родини військовослужбовців влаштували мирну акцію на підтримку військовополонених, що перебувають на окупованих територіях. Учасники заходу зібралися на проспекті Свободи біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Люди тримали в руках плакати з надписами: «Free Mariupol Defenders», «Звільніть вагітних з полону», «Азов» – це вся Україна», «Свободу захисникам Маріуполя», «Врятуйте захисників Маріуполя».

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

«Ми зібралися тут щоб вкотре нагадати про наших чоловіків та дітей. Серед захисників Азовсталі були й жінки, які досі перебувають у полоні без достатньої кількості їжі води та ліків, їх катують. Серед них є жінки похилого віку та вагітні. Як, наприклад бойовий медик Мар’яна Мамонова що знаходиться на 8 місяці вагітності. Сьогодні ми закликаємо про допомогу жінкам які знаходяться в полоні. Їх вже давно мали звільнити. Хочеться звернутися до всієї земної спільноти, будь ласка, допоможіть повернути наших захисників додому», - наголосила одна з організаторок заходу, на ім'я Олена.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Учасники акції закликали міжнародні організації, ООН, Червоний Хрест, та український уряд докласти максимум зусиль до звільнення полонених.

Фото: Іван Станіславський

«Свого сина востаннє я чула 24 березня, знаю що він в полоні понад 5 місяців. Ніхто з нас цього не вирішує, але якщо ми будемо сидіти та мовчати, то нічого не зміниться. Тому цим медійним тиском ми будемо намагатися достукатися до кабінетів можновладців. Полонені це люди які не зараз можуть себе захистити. Вони зі зброєю в руках стояли на захисті нас усіх, а зараз вони є заручниками й потребують допомоги. Наші хлопці мають дуже багато сил і мають бажання захищати нашу Україну, тому вони потрібні нам тут», - каже мати одного з бійців полку Азов.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

З моменту виводу гарнізону Маріуполя з Азовсталі це вже п’ята подібна акція яку проводять родини військовополонених у Львові. 17 вересня дні подібні заходи були анонсовані у Луцьку, Києві, Тернополі, Рівному та Будапешті.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, 18 серпня, під час офіційного візиту до Львова президента Туреччини Реджепа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша родини захисників "Азовсталі" вийшли на мирну акцію з закликом до світових лідерів посприяти звільненню військовополонених.