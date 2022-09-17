У соцмережах розпочався флешмоб солідарності з Україною

Люди по всьому світу вдягають браслети кольорів синьо-жовтого прапору.

Після оприлюднення фото ексгумованого тіла із синьо-жовтим браслетом на руці, виявленого у деокупованому Ізюмі, українці запустили флешмоб для вшанування пам'яті про закатованих росіянами людей в Ізюмі.

У соцмережах публікують фото з браслетом на руці у кольорах синьо-жовтого прапору.

"Усі ми були шоковані цим фото убитої російськими окупантами людини із синьо-жовтим браслетом на зап’ястку. Я ношу майже такий самий. Але наша солідарність сильніша за жорстокість. Тому я закликаю людей із різних країн доєднуватися до флешмобу солідарності. Щоб підтримати зараз Україну, яка бореться за свободу та демократію, не обов'язково бути українцем. Достатньо бути людиною. Виставте у соцмережі своє фото із синьо-жовтим браслетом на руці та хештегом #StandWithUkraine. Якщо немає браслету, то можна зав'язати дві стрічки цих кольорів, або взяти грубі нитки", - прокоментувала правозахисниця Олександра Матвійчук.

You do not need to be a Ukrainian to support Ukraine. You just need to be a human. SOLIDARITY FLASH MOB

All of us were shocked at the photo of the killed-by-Russians human having a blue and yellow bracelet on the wrist. I am wearing almost the identical one. 1/3 pic.twitter.com/ZCTSsemNYK — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) September 17, 2022

Після початку акції Олександра на власній сторінці у Twitter оприлюднює підбірки фото, які люди із різних країн почали виставляти в мережі.

"Дякую всім за підтримку свободи та України. Ось перші фото з флешмобу солідарності від людей з різних країн", - написала ініціаторка акції.

Thank you all for supporting freedom and Ukraine. Here the first photos from the solidarity flash mob from people from different countries. You can join! Post your photo with your blue and yellow 🇺🇦 bracelet and hashtag #StandWithUkraine pic.twitter.com/lnuIlGPlfz — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) September 17, 2022

"Навіть домашні тварини з гордістю приєднуються до флешмобу солідарності зі свободою та Україною".

Even pets are proudly joined to solidarity flash mob with freedom and Ukraine! Post your photo with your blue and yellow 🇺🇦 bracelet and hashtag #StandWithUkraine pic.twitter.com/31gmwdY1OO — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) September 17, 2022

"Ось кілька креативних прикладів, як підтримати флешмоб солідарності зі свободою та Україною".

Here some creative examples how to support solidarity flash mob with freedom and Ukraine! Post your photo with your blue and yellow 🇺🇦 bracelet and hashtag #StandWithUkraine pic.twitter.com/EKUFjLxMYf — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) September 17, 2022

"Годинники, які показують час свободи та перемоги України".

The clocks which show a time of freedom and victory of Ukraine. You can also join to solidarity flash mob! Post your photo with your blue and yellow 🇺🇦 bracelet and hashtag #StandWithUkraine pic.twitter.com/ns4YPnVICh — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) September 17, 2022

Нагадаємо, в Ізюмі знайшли близько 500 поховань цивільних і могилу 20 українських військових зі слідами катувань. Масштаби скоєних окупантами злочинів - величезні. Ознаки насильницької смерті мають 99% тіл, ексгумованих там.

За словам Зеленського Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі і світ повинен на це відреагувати.