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У соцмережах розпочався флешмоб солідарності з Україною

Люди по всьому світу вдягають браслети кольорів синьо-жовтого прапору.

У соцмережах розпочався флешмоб солідарності з Україною
Фото: Олександра Матвійчук

Після оприлюднення фото ексгумованого тіла із синьо-жовтим браслетом на руці, виявленого у деокупованому Ізюмі, українці запустили флешмоб для вшанування пам'яті про закатованих росіянами людей в Ізюмі.

У соцмережах публікують фото з браслетом на руці у кольорах синьо-жовтого прапору.

"Усі ми були шоковані цим фото убитої російськими окупантами людини із синьо-жовтим браслетом на зап’ястку. Я ношу майже такий самий. Але наша солідарність сильніша за жорстокість. Тому я закликаю людей із різних країн доєднуватися до флешмобу солідарності. Щоб підтримати зараз Україну, яка бореться за свободу та демократію, не обов'язково бути українцем. Достатньо бути людиною. Виставте у соцмережі своє фото із синьо-жовтим браслетом на руці та хештегом #StandWithUkraine. Якщо немає браслету, то можна зав'язати дві стрічки цих кольорів, або взяти грубі нитки", - прокоментувала правозахисниця Олександра Матвійчук.

Після початку акції Олександра на власній сторінці у Twitter оприлюднює підбірки фото, які люди із різних країн почали виставляти в мережі.

"Дякую всім за підтримку свободи та України. Ось перші фото з флешмобу солідарності від людей з різних країн", - написала ініціаторка акції.

"Навіть домашні тварини з гордістю приєднуються до флешмобу солідарності зі свободою та Україною".

"Ось кілька креативних прикладів, як підтримати флешмоб солідарності зі свободою та Україною".

"Годинники, які показують час свободи та перемоги України".

Нагадаємо, в Ізюмі знайшли близько 500 поховань цивільних і могилу 20 українських військових зі слідами катувань. Масштаби скоєних окупантами злочинів - величезні. Ознаки насильницької смерті мають 99% тіл, ексгумованих там.

За словам Зеленського Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі і світ повинен на це відреагувати.

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