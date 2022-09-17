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Запорізьку АЕС під’єднали до української електромережі, - МАГАТЕ

Енергопостачання цими лініями було перервано два тижні тому.

Запорізьку АЕС під’єднали до української електромережі, - МАГАТЕ
Фото: EPA/UPG

Запорізька АЕС знову під’єднана до української електромережі і отримує живлення для підтримання станції в холодному стані від України.

Про це повідомляє МАГАТЕ з посиланням на своїх представників на станції. 

Фахівці відремонтували одну з чотирьох основних ліній електропередачі, які були пошкоджені під час обстрілів.

Відтепер лінія напругою 750 кВ знову забезпечує ЗАЕС необхідною енергією для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.

Втім, три інші основні зовнішні лінії електропередач залишаються знеструмленими. Усі 6 реакторів ЗАЕС потребують живлення для підтримання безпеки, хоча й перебувають у стані холодної зупинки. З 5 вересня станція не виробляє електроенергію.

Нагадаємо, вчора, 16 вересня, колона з 25 вантажівок Енергоатому пройшла ворожі блокпости та дісталася Енергодару. На ЗАЕС вдалось завезти запчастини, матеріали та дизельне пальне для генераторів.

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