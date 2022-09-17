Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки росіянами поранено п’ять людей, серед них дитина, - ОДА

Донецька ОВА показала наслідки сьогоднішнього російського обстрілу Костянтинівки, в результаті якого були поранені п’ять людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє Донецька ОДА, на офіційному Youtube-каналі.

На відео - пошкоджені багатоповерхові житлові будинки без вікон, дверей, багато битого скла, будівельного сміття, уламки ворожого озброєння.

"П'ять поранених - наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки. Серед поранених - одна дитина. Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту", - йдеться у дописі під відео.

Влада вчергове закликає жителів регіону евакуюватися.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 вересня, росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області.