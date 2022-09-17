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Одинадцятирічна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві після ракетного удару - померла, - голова ОДА

Ще одна жінка отримала поранення, стан постраждалої середній.

Одинадцятирічна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві після ракетного удару - померла, - голова ОДА
Чугуїв (ілюстративне фото)
Фото: t.me/synegubov

В результаті ворожого ракетного удару по Чугуєву померла у лікарні 11-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Від російського терору загинула безневинна дитина. На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла", - йдеться у повідомленні.

Крім того, є інші постраждалі.

"Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній", - повідомив Синєгубов.

В свою чергу, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав росіян "слабкими невдахами, які воюють з дітьми".

"У Чугуєві росіяни вбили 11-річну дівчинку. Слабкі невдахи, які воюють з дітьми. російська нація ганебна, бо саме вона відповідальна за тих, хто здійснює боягузливі злочини. За тих, хто перекреслив майбутнє цілих поколінь росіян, які будуть розплачуватися за все це, через власні комплекси і неадекватність", - написав він у Телеграм.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару по місту Чугуїв Харківської області. Пошкоджена критична інфраструктура, будинки та підприємство.

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