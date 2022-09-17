Окупанти обстріляли Чугуїв: пошкоджені будинки і підприємство, поранена дитина

Сьогодні росіяни завдали удару по місту Чугуїв Харківської області. Пошкоджена критична інфраструктура, будинки, підприємство.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу отримала поранення 11-річна дівчинка, її госпіталізували до медичної установи.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову. Одна з них влучила у підприємство в Індустріальному районі міста, спалахнула пожежа.