Поблизу окупованого Мелітополя горіла ворожа військова база

Сьогодні вранці біля окупованого Мелітополя Запорізької області горів військовий об’єкт окупантів.

Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

"О 04:00 – "мінус" одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману", – розповів Федоров.

Він додав, що росіяни "настільки потужно палять, що й досі йде дим".

Нагадаємо, на Півдні продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають окупантів з усіх рубежів. Ворог продовжує використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не має сил та мотивації вирушати у відкрите протистояння.