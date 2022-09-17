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Поблизу окупованого Мелітополя горіла ворожа військова база

“Росіяни "настільки потужно палять, що й досі йде дим".

Поблизу окупованого Мелітополя горіла ворожа військова база
Вибух у Мелітополі, ілюстративне фото
Фото: Іван Федоров у Telegram

Сьогодні вранці біля окупованого Мелітополя Запорізької області горів військовий об’єкт окупантів.

Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

"О 04:00 – "мінус" одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману", – розповів Федоров.

Він додав, що росіяни "настільки потужно палять, що й досі йде дим".

Нагадаємо, на Півдні продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають окупантів з усіх рубежів. Ворог продовжує використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не має сил та мотивації вирушати у відкрите протистояння. 

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