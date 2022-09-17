Головне за ніч. Субота, 17 вересня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Харкова і Дніпропетровщини, удар росіян по Запоріжжю.

Уночі сирени повітряної тривоги лунали, крім сходу і півдня, в центральних областях України. Під ворожий вогонь, як і майже щоночі, потрапили Харків і Нікополь.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили ворожі атаки біля п’яти населених пунктів на Донеччині. Авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження живої сили та військової техніки противника.

Нагадаємо, близько 800 одиниць авіації тримає Росія біля українських кордонів: на території РФ, в окупованому Криму та Білорусі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні орієнтовно 54 250 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, три танки, три крилатих ракети і літак.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 17 вересня окупанти вдарили ракетами по Харкову. Одна з ракет влучила у підприємство в Індустріальному районі міста.

“Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає”, – повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

За минулу добу, 16 вересня, піротехніки ДСНС ліквідували у Харківській області 451 ворожий вибухонебезпечний предмет.

Цієї ночі російські військові обстріляли з "градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

"Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину “градами” та важкою артилерією. Під вогонь потрапили три громади району – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів – випустив на мирні міста та села більш ніж 90 смертоносних снарядів", – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнацій уточнюються.

Вночі 17 вересня російські війська вкотре обстріляли Запорізьку область. Внаслідок обстрілів зруйновано гімназію, спортивний клуб, будинок культури, є влучання у багатоповерхівки, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

По селу Таврійське ворог випустив чотири ракети. В результаті атаки зруйновано гімназію "Перспектива", спортивний клуб та місцевий будинок культури.

Також удару було завдано по смт Степногірськ. Ціллю окупантів стали багатоповерхівки. На щастя, люди вчасно пройшли до укриття і ніхто не постраждав. Однак у місті Оріхів внаслідок ворожих обстрілів поранено одну людину.

Сьогодні вранці біля окупованого Мелітополя Запорізької області горів військовий об’єкт окупантів.

"О 04:00 – "мінус" одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману", – повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

Він додав, що росіяни "настільки потужно палять, що й досі йде дим".

Як повідомлялося, на Півдні продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають окупантів з усіх рубежів.

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