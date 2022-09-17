Головне за ніч. Субота, 17 вересня

Уночі сирени повітряної тривоги лунали, крім сходу і півдня, в центральних областях України. Під ворожий вогонь, як і майже щоночі, потрапили Харків і Нікополь.
Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили ворожі атаки біля п’яти населених пунктів на Донеччині. Авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження живої сили та військової техніки противника.
Нагадаємо, близько 800 одиниць авіації тримає Росія біля українських кордонів: на території РФ, в окупованому Криму та Білорусі.
Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 вересня – у нашій новині.
Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні орієнтовно 54 250 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, три танки, три крилатих ракети і літак.
Про інші втрати противника – в новині.
Уночі 17 вересня окупанти вдарили ракетами по Харкову. Одна з ракет влучила у підприємство в Індустріальному районі міста.
“Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає”, – повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.
За минулу добу, 16 вересня, піротехніки ДСНС ліквідували у Харківській області 451 ворожий вибухонебезпечний предмет.
Цієї ночі російські військові обстріляли з "градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
"Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину “градами” та важкою артилерією. Під вогонь потрапили три громади району – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів – випустив на мирні міста та села більш ніж 90 смертоносних снарядів", – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнацій уточнюються.
Вночі 17 вересня російські війська вкотре обстріляли Запорізьку область. Внаслідок обстрілів зруйновано гімназію, спортивний клуб, будинок культури, є влучання у багатоповерхівки, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
По селу Таврійське ворог випустив чотири ракети. В результаті атаки зруйновано гімназію "Перспектива", спортивний клуб та місцевий будинок культури.
Також удару було завдано по смт Степногірськ. Ціллю окупантів стали багатоповерхівки. На щастя, люди вчасно пройшли до укриття і ніхто не постраждав. Однак у місті Оріхів внаслідок ворожих обстрілів поранено одну людину.
Сьогодні вранці біля окупованого Мелітополя Запорізької області горів військовий об’єкт окупантів.
"О 04:00 – "мінус" одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману", – повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.
Він додав, що росіяни "настільки потужно палять, що й досі йде дим".
Як повідомлялося, на Півдні продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають окупантів з усіх рубежів.
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Тримаймося і наближаємо Перемогу!