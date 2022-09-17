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Унаслідок ракетного удару по Харкову спалахнула будівля підприємства

Жертв і постраждалих немає.

Унаслідок ракетного удару по Харкову спалахнула будівля підприємства
Наслідки обстрілів у Харкові, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уночі 17 вересня окупанти вдарили ракетами по Харкову. Одна з них влучила у підприємство в Індустріальному районі міста.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС у Харківській області.

“Близько 02:00 ворог вдарив ракетами по Харкову. Одна з них влучила у будівлю підприємства що у Індустріальному районі міста. Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу, 16 вересня, піротехніки ДСНС ліквідували у Харківській області 451 ворожий вибухонебезпечний предмет.

 

Нагадаємо, вночі 16 вересня російська армія обстріляла Харків, ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах. 

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