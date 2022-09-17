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Уночі ворог обстріляв із “градів” і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини

Пошкоджені будинки, автомобілі, ліцей, підприємство, газоводи і лінії електропередач.

Уночі ворог обстріляв із “градів” і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Цієї ночі російські військові обстріляли з "градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину “градами” та важкою артилерією. Під вогонь потрапили три громади району – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів – випустив на мирні міста та села більш ніж 90 смертоносних снарядів", – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнацій уточнюються.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У інших районах області вночі лунала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, вчора під час денного обстрілу росіяни вбили у Великій Костромці двох людей. 

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