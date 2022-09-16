За день російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини

За сьогодні, 16 вересня, росіяни обстріляли Середино-Будську та Хотінську громади Сумщини.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
“Середино-Будська громада: з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів”, - повідомив Живицький.
Крім того, після 18:30 було 3 кулеметні черги з КПВТ, а о 20:00 був артобстріл Хотінської громади − 8 прильотів.
На щастя, обійшлось без жертв.
Нагадаємо, Росія під час обстрілу Дніпропетровської області вбила у Великій Костромці двох людей. Вогонь вівся з артилерії.