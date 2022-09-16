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За день російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Сумську область обстрілювали із мінометів та артилерії.

За день російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

За сьогодні, 16 вересня, росіяни обстріляли Середино-Будську та Хотінську громади Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Середино-Будська громада: з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів”, - повідомив Живицький.

Крім того, після 18:30 було 3 кулеметні черги з КПВТ, а о 20:00 був артобстріл Хотінської громади − 8 прильотів.

На щастя, обійшлось без жертв.

Нагадаємо, Росія під час обстрілу Дніпропетровської області вбила у Великій Костромці двох людей. Вогонь вівся з артилерії.

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