За день російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини

За сьогодні, 16 вересня, росіяни обстріляли Середино-Будську та Хотінську громади Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Середино-Будська громада: з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів”, - повідомив Живицький.

Крім того, після 18:30 було 3 кулеметні черги з КПВТ, а о 20:00 був артобстріл Хотінської громади − 8 прильотів.

На щастя, обійшлось без жертв.

Нагадаємо, Росія під час обстрілу Дніпропетровської області вбила у Великій Костромці двох людей. Вогонь вівся з артилерії.