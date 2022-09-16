СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Розгром
Розгром
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни під час денного обстрілу вбили у Великій Костромці двох людей

Ще одна людина зазнала поранень.

Росіяни під час денного обстрілу вбили у Великій Костромці двох людей
Ілюстративне фото
Фото: Скрін з відео

Росія під час обстрілу Дніпропетровської області вбила у Великій Костромці двох людей. Вогонь вівся з артилерії.

Ще одна людина поранена, в стані середньої тяжкості. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків – 48 та 52 років. По обіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються", – написав він.

Нагадаємо, що, крім артилерії, окупанти вгатили по Дніпропетровській області ракетами. Три з них були збиті ППО, інші влучили в гідротехнічні споруди Кривого Рогу. Це вже третій день поспіль, як Російська Федерація завдає терористичних ударів по критичній інфраструктурі міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також