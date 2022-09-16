Росіяни під час денного обстрілу вбили у Великій Костромці двох людей

Росія під час обстрілу Дніпропетровської області вбила у Великій Костромці двох людей. Вогонь вівся з артилерії.

Ще одна людина поранена, в стані середньої тяжкості. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків – 48 та 52 років. По обіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються", – написав він.

Нагадаємо, що, крім артилерії, окупанти вгатили по Дніпропетровській області ракетами. Три з них були збиті ППО, інші влучили в гідротехнічні споруди Кривого Рогу. Це вже третій день поспіль, як Російська Федерація завдає терористичних ударів по критичній інфраструктурі міста.