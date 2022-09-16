Фонд "Повернись живим" надав необхідні розвідникам квадрокоптери, – ГУР

Їх загальна вартість – близько 2 млн грн.

Волонтери фонду "Повернись живим" передали групі фахівців 190 навчального центру ЗС України, які виконують бойові завдання на фронті, два квадрокоптери DJI Matrice 300 RTK.

Про це повідомляє ГУР МО.

Загальна вартість обладнання – близько 2 млн грн.

"Квадрокоптери такого типу мають якісну оптику, здатні працювати у складних погодних умовах, підійматися до двох кілометрів вгору та детально відслідковувати ситуацію на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Крім того, навчальний центр отримав декілька комплектів змінних акумуляторів до БПЛА, зарядні станції та інше необхідне технічне обладнання.

Раніше фонд "Повернись живим" придбав 11 бронемашин для морпіхів, які обороняли Маріуполь. Загальна сума угоди склала 2 млн 321 тис. євро.