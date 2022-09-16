Допомога Україні зброєю є морально прийнятною, – Папа Франциск

На думку понтифіка, діалог вести важко, але його не слід відкидати.

Папа Римський Франциск назвав "морально прийнятним" постачання зброї для України, яка відбиває повномасштабну агресію Росії, оскільки це здійснюється з метою самозахисту.

Про це повідомляє Reuters.

"Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності", – так Франциск відповів на питання про те, як він оцінює постачання західної зброї в Україну під час заключної пресконференції релігійного саміту в Казахстані у четвер.

Він зазначив, що самооборона не лише є законною, а й є вираженням любові до батьківщини.

"Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, не любить це. Ті, хто захищають – люблять", – додав понтифік.

Франциск також сказав, що неморальним рішення про постачання зброї може стати тоді, якщо його наміром є "провокація ще більшої війни або мета продати зброю чи позбутися зброї, яка не потрібна".

Понтифік висловився і щодо можливих переговорів України й Росії. На його думку, діалог вести важко, але його не слід відкидати.

"Я б не виключав діалог із будь-якою державою, що перебуває у стані війни, навіть якщо це агресор… Інколи доводиться вести й такий діалог. Доводиться, хай як не хочеться", – сказав він.

Нагадаємо, Папа Франциск у Казахстані зустрівся з делегацією РПЦ та заявив, що релігію не можна використовувати для виправдання "зла війни". Йому заочно опонував очільник РПЦ Кирил, який звинуватив захід у поширенні ліберальних цінностей, втраті поняття справедливості в міжнародних відносинах та у "конфлікті в Україні".