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Допомога Україні зброєю є морально прийнятною, – Папа Франциск

На думку понтифіка, діалог вести важко, але його не слід відкидати.

Допомога Україні зброєю є морально прийнятною, – Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск назвав "морально прийнятним" постачання зброї для України, яка відбиває повномасштабну агресію Росії, оскільки це здійснюється з метою самозахисту.

Про це повідомляє Reuters.

"Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності", – так Франциск відповів на питання про те, як він оцінює постачання західної зброї в Україну під час заключної пресконференції релігійного саміту в Казахстані у четвер.

Він зазначив, що самооборона не лише є законною, а й є вираженням любові до батьківщини.

"Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, не любить це. Ті, хто захищають – люблять", – додав понтифік.

Франциск також сказав, що неморальним рішення про постачання зброї може стати тоді, якщо його наміром є "провокація ще більшої війни або мета продати зброю чи позбутися зброї, яка не потрібна".

Понтифік висловився і щодо можливих переговорів України й Росії. На його думку, діалог вести важко, але його не слід відкидати.

"Я б не виключав діалог із будь-якою державою, що перебуває у стані війни, навіть якщо це агресор… Інколи доводиться вести й такий діалог. Доводиться, хай як не хочеться", – сказав він.

Нагадаємо, Папа Франциск у Казахстані зустрівся з делегацією РПЦ та заявив, що релігію не можна використовувати для виправдання "зла війни". Йому заочно опонував очільник РПЦ Кирил, який звинуватив захід у поширенні ліберальних цінностей, втраті поняття справедливості в міжнародних відносинах та у "конфлікті в Україні".

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