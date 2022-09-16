Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg

Путін заявив китайському лідеру, що розуміє його "занепокоєння" через напад на Україну.

Путін розмовляє зі Сі (за кадром) на полях саміту Шанхайської організації співробітництва

Президент РФ Володимир Путін заявив китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що розуміє “запитання та занепокоєння” Пекіна щодо вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це є рідкісним визнанням напруженості між дипломатичними союзниками.

Під час перших особистих переговорів з початку війни Путін привітав “збалансовану позицію наших (Росії, – ред.) китайських друзів щодо української кризи” і запропонував “детально пояснити нашу позицію” щодо України.

Називаючи Путіна “старим другом”, Сі сказав, що “Китай готовий працювати з Росією, демонструвати відповідальність великих держав і відігравати провідну роль у забезпеченні стабільності та позитивної енергії у світі, що охоплює хаос”.

“Зауваження є останнім свідченням того, що Сі продовжуватиме відмовлятися від матеріальної підтримки, у той час як Путін зазнає принизливих втрат на полі бою, виступаючи проти будь-якої ескалації, яка може ще більше порушити ланцюжки постачання продовольства та енергії, які зараз хвилюють світову економіку”, – йдеться у матеріалі.

Інвестори стурбовані тим, що Китай посилить підтримку Росії та потенційно зіткнеться з санкціями США, особливо після того, як третій за впливом чиновник азіатської країни Лі Чжаньшу нещодавно заявив російським законодавцям, що лідери в Пекіні “повністю розуміють необхідність” дій Путіна.

У той час як Китай надавав Росії дипломатичну підтримку з початку війни та звинувачував США в тому, що вони спровокували Путіна на агресію, намагаючись розширити НАТО, Пекін не зробив нічого конкретного, щоб допомогти російській армії.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що слова Путіна щодо занепокоєння Сі були “разючими”.“Не дивно, що КНР, очевидно, має такі занепокоєння. Дещо дивно, що президент Путін був тим, хто визнав це так відкрито”, – сказав Прайс.

Водночас коментарі Сі показують, що Китай все ще бачить Росію як важливого партнера у своїй ширшій боротьбі зі США.

"Китай ніколи не схвалював російське вторгнення і не пожертвує своїми інтересами, порушуючи санкції США. Однак Пекін, як і раніше, прихильний до розширення економічної співпраці та поглиблення стратегічних зв'язків з Москвою як противаги впливу Заходу на міжнародний порядок” – вважають аналітики консалтингової компанії з питань політичних ризиків “Eurasia Group” на чолі із Закарі Уітліном.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін і Путін зустрілися 15 вересня в Узбекистані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Це перша їхня зустріч з лютого – місяця, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

З моменту очолення Комуністичної партії Китаю в 2013 Цзіньпін зустрічався з Путіним 38 разів.

У травні США говорили, що не мають свідчень про надання Китаєм військової підтримки Росії. Утім, у липні зʼясувалося, що за перші пʼять місяців повномасштабної війни Пекін удвічі збільшив продажі мікросхем росіянам.

Окрім того, КНР наростила закупівлю російської нафти, від якої відмовляється захід. Китай неодноразово говорив про всеохопне співробітництво з РФ і також проводить разом із нею військові навчання.