Швейцарія призупиняє обмін податковою інформацією з Росією

Все більше країн скорочують свою співпрацю з Росією.

Сьогодні, 16 вересня, Швейцарія прийняла рішення стосовно призупинення обміну податковою інформацією із РФ.

Про це повідомила пресслужба уряду Швейцарії.

“Федеральна рада вирішила призупинити обмін податковою інформацією з Росією на підставі застереження про громадський порядок, передбаченого Конвенцією про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомив речник Федерального департаменту фінансів Швейцарії, таке рішення є “заходом для захисту місцевих та іноземних платників податків”, а не санкцією.

Він наголосив, що наразі немає гарантії, що конфіденційна інформація, яка буде обмінюватися, не буде використана неналежним чином.

Нагадаємо, уряд Естонії схвалив проект розпорядження про припинення договору між Естонією та Росією про співпрацю та взаємну допомогу з митних питань.