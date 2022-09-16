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США незабаром оголосять про нову допомогу для України, – Reuters

Видання посилається на американських чиновників.

США незабаром оголосять про нову допомогу для України, – Reuters
Зенітні ракетні комплекси NASAMS
Фото: ukrinform.ua

Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет зброї для України на суму 600 мільйонів доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновників. 

“Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет зброї для України на суму 600 мільйонів доларів, щоб допомогти українській армії боротися з Росією”, – йдеться у повідомленні. 

Що буде у цьому пакеті невідомо.

Нагадаємо, Мітч Макконнелл, який очолює республіканську меншість у верхній палаті Конгресу США, виступив із закликом до адміністрації Байдена забезпечити Україну потужнішою зброєю. Зокрема, мова йшла про далекобійні ракети ATACMS для HIMARS.

Раніше Україна зробила запити на отримання зброї від США та їхніх союзників, зокрема ракетних систем великої дальності, яку США раніше відмовились надати.

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