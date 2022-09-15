Угорщина більше не може вважатися повноправною демократією, – євродепутати

Угорщина більше не може вважатися повноцінною демократією. Європарламент засудив навмисні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву європейських цінностей.

На засіданні 15 вересня євродепутати ухвалили звіт, згідно з яким демократія та основні права в Угорщині ще більше погіршилися з 2018 року. Про це повідомили на сайті Європарламенту.

Крім навмисних і систематичних зусиль уряду Угорщини, відповідальність за поточну ситуацію покладається і на бездіяльність Євросоюзу.

Депутати закликали Європейську комісію вжити всіх можливих заходів, серед іншого – і з бюджетним регулюванням – виключити з фінансування програми, що сприяють нецільовому використанню коштів ЄС чи порушенню верховенства права.

"Утриматися від затвердження плану національного відновлення, поки Угорщина повністю не виконає відповідні рекомендації та не імплементує всі існуючі рішення суду ЄС і Європейського суду з прав людини", – йдеться у рекомендаціях.

План національного відновлення – це програми фінансування Євросоюзом своїх країн-членів, які покликані допомогти державам на тлі пандемії коронавірусу.

Учора Reuters із посиланням на високопосадовців, які говорили на умовах анонімності, писало про плани Європейської комісії рекомендувати скорочення фінансування адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо поширення хабарництва.

Будапешт став першим, проти кого ЄС почав розслідування за новим "механізмом збереження верховенства права", що дозволяє позбавляти фінансування країни-члени, які підривають фінансові інтереси Союзу.