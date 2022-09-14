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Єврокомісія пропонує скоротити фінансування адміністрації Орбана через підозри в хабарництві, – Bloomberg

У минулому місяці угорський премʼєр обіцяв ухвалити зміни в законодавстві, аби посилити антикорупційну діяльність. ЄС готовий чекати ще щонайбільше декілька місяців. 

Єврокомісія пропонує скоротити фінансування адміністрації Орбана через підозри в хабарництві, – Bloomberg
Виктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія планує рекомендувати скорочення фінансування адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо поширення хабарництва. Про це пише Bloomberg із посиланням на високопосадовців ЄС.

Комісія планує документально оформити свою рекомендацію вже цієї неділі, заявили співрозмовники агентства на умовах анонімності. Потім уряди ЄС мають протягом трьох місяців ухвалити остаточне рішення, а для того аби пропозиція виконавчої влади набула чинності, потрібні голоси більшості держав – членів Союзу. 

Угорський форинт упав на 1,1% щодо євро. Інвестори вказали, що невизначені перспективи щодо фінансування ЄС сприяють непропорційному продажу активів Угорщини. 

Будапешт став першим, проти кого ЄС почав розслідування за новим "механізмом збереження верховенства права", що дозволяє позбавляти фінансування країни-члени, які підривають фінансові інтереси Союзу. 

Кабінет Орбана, що втратив доступ до фінансування на період розслідування, сподівається залучити понад 40 млрд євро з Євросоюзу до 2027 року. Нещодавно він запропонував створити антикорупційне агентство і ухвалити законодавчі зміни, зокрема щодо державних закупівель, аби переконати виконавчу владу Євросоюзу. 

Комісія "планує запропонувати лідерам ЄС дати Орбану час виконати обіцянки приборкати корупцію". 

Угорщина матиме від одного до трьох місяців, аби імплементувати обіцянки Орбана.

Нагадаємо, у серпні кабінет Орбана пообіцяв змінити 10 законів, аби покращити антикорупційну діяльність та запобігти нецільовому використанню фондів ЄС. 

У корупційні скандали уряд Орбана потрапляє ще з 2014 року. 

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