По ефіопському регіону Тиграй завдали нових авіаударів: є дані про 10 загиблих

Унаслідок ударів по столиці північного регіону Ефіопії Тиграй загинули 10 людей. Про це з посиланням на представника місцевої лікарні пише Reuters.

Генеральний директор госпіталю Ayder Referral Кібром Гебреселассіє повідомив, що люди загинули від другої атаки, яка відбулася в середу вранці. За його словами, удару було завдано з БПЛА.

Військовий речник Ефіопії полковник Гетнет Адане і спікер уряду Легессе Тулу не прокоментували атаку.

Ще одна атака у Тиграї відбулася вчора, 13 вересня.

Серія авіаударів відбулася в Тиграї в серпні. Унаслідок повітряного удару по дитячій ігровій зоні загинули щонайменше семеро людей. Авіаудар по Меккеле був завданий через два дні після того, як бої між національним урядом та силами Тиграю відновилися. Після атаки на дитячий майданчик били по місцевості біля лікарні. Тиграй звинувачує в ударах центральну владу.

Війна в Тиграї почалася в листопаді 2020 року і охопила сусідні регіони Афар та Амхара. У листопаді в Тиграї почалися бойові дії між урядовими силами і колишньою правлячою партією регіону – "Народним фронтом визволення Тиграю". В результаті люди втратили джерела засобів до існування, зруйновані важливі об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема ферми, значна частина населення була змушена тікати з рідних місць. Бойові дії супроводжувалися повідомленнями про звірства урядових сил, включно з груповими зґвалтуваннями. Є також повідомлення про вчинення воєнних злочинів й іншою стороною конфлікту.

У листопаді тиграйські сили рушили до столиці Аддіс-Абеби, але урядовий наступ їх відкинув. У березні сторони оголосили про припинення вогню і гуманітарне перемирʼя.

Федеральний уряд Ефіопії очолює лауреат Нобелівської премії миру Ахмед Алі Абай.

Тільки за період з 18 жовтня 2021 до січня 2022 від авіаударів у Тиграї загинули 146 людей, 213 були поранені.

У січні 2022 року в Тиграї внаслідок авіаудару в таборі для переміщених осіб загинули 56 людей. Іще 30, зокрема й діти, отримали поранення.

Ефіопія – друга за кількістю населення країна Африки. За даними російського бюро BBC, війна між урядом і повстанцями забрала життя тисяч цивільних, а мільйони стали вимушеними переселенцями.