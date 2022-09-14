Лідер КНР Сі Цзіньпін прибув із візитом до Казахстану. Це його перше закордонне турне за час пандемії

Лідер КНР Сі Цзіньпін 14 вересня прибув із візитом до Казахстану. В аеропорту його зустрічав особисто казахський президент Касим-Жомарт Токаєв, пише "Сіньхуа".

Цзіньпін братиме участь у засіданні Ради голів держав – членів Шанхайської організації співробітництва, яка відбудеться в Самарканді (Узбекистан). До Казахстану він прибув напередодні саміту на запрошення президента.

Разом із Сі до Казахстану прилетіли інші топпредставники Комуністичної партії Китаю.

Сторони мають обговорити нарощування співробітництва в транспортно-логістичній галузі та агропромисловості.

Радіо Азаттик пише, що перед візитом лідера КНР в Казахстані на 15 діб арештували активістів-казахів, які намагаються зустрітися з родичами, котрі перебувають у вʼязницях в китайському Синьцзяні. Одній із активісток поліція передала попередження "не вʼїжджати в столицю".

Очікується, що завтра лідер КНР може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Президент РФ також братиме участь у саміті в Узбекистані.

Ця поїздка стала першим закордонним візитом Сі за весь час пандемії коронавірусу. Вона відбувається за кілька тижнів до того, як лідер КНР, найімовірніше, порушить традицію і втретє очолить країну.