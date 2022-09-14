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Лідер КНР Сі Цзіньпін прибув із візитом до Казахстану. Це його перше закордонне турне за час пандемії

Вже завтра Сі може зустрітись із Путіним. 

Лідер КНР Сі Цзіньпін прибув із візитом до Казахстану. Це його перше закордонне турне за час пандемії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Лідер КНР Сі Цзіньпін 14 вересня прибув із візитом до Казахстану. В аеропорту його зустрічав особисто казахський президент Касим-Жомарт Токаєв, пише "Сіньхуа"

Цзіньпін братиме участь у засіданні Ради голів держав – членів Шанхайської організації співробітництва, яка відбудеться в Самарканді (Узбекистан). До Казахстану він прибув напередодні саміту на запрошення президента. 

Разом із Сі до Казахстану прилетіли інші топпредставники Комуністичної партії Китаю. 

Сторони мають обговорити нарощування співробітництва в транспортно-логістичній галузі та агропромисловості. 

Радіо Азаттик пише, що перед візитом лідера КНР в Казахстані на 15 діб арештували активістів-казахів, які намагаються зустрітися з родичами, котрі перебувають у вʼязницях в китайському Синьцзяні. Одній із активісток поліція передала попередження "не вʼїжджати в столицю". 

Очікується, що завтра лідер КНР може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Президент РФ також братиме участь у саміті в Узбекистані. 

Ця поїздка стала першим закордонним візитом Сі за весь час пандемії коронавірусу. Вона відбувається за кілька тижнів до того, як лідер КНР, найімовірніше, порушить традицію і втретє очолить країну. 

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