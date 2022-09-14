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Байден про контрнаступ українців: прогрес значний, але це – довгий шлях

Президент США не дав конкретної відповіді на запитання, чи досягнула Україна поворотного моменту у війні.

Байден про контрнаступ українців: прогрес значний, але це – довгий шлях
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден не дав конкретної відповіді на запитання, чи досягнула Україна поворотного моменту у шестимісячній війні.

Про це пише Reuters.

“Важко сказати”, – зазначив очільник Сполучених Штатів.

За його словами, очевидно, що українці досягли значного прогресу. “Але я думаю, що це (попереду, - ред.) – довга дорога”, – додав Байден.

Нагадаємо, у Харківській області в ході контрнаступу Збройних сил України вже звільнено понад 300 населених пунктів.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст.

Як повідомили в Офісі президента України, унаслідок наступальної операції ЗСУ деокуповано понад 4 тис. кв. км території.

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