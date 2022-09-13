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США видали Лаврову і делегації РФ візи для участі в Генасамблеї ООН, але тільки половину від запитуваної кількості, – Reuters

Неясно, чи доведеться міністру летіти комерційним рейсом, чи урядовому екіпажу літака дали дозвіл на вʼїзд. 

США видали Лаврову і делегації РФ візи для участі в Генасамблеї ООН, але тільки половину від запитуваної кількості, – Reuters
Фото: EPA/UPG

США все таки видали візу російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову для відвідування Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Захід заплановано на наступний тиждень, пише Reuters із посиланням на заяву анонімного російського посадовця. 

Москва просила видати 56 віз – для Лаврова і делегації. США погодили тільки 24. Невідомо, чи до цього числа входять візи льотного екіпажу міністра, чи він летітиме комерційними рейсами. 

Згідно з законодавством, США загалом зобовʼязані видаватим дипломатам візи для відвідування зустрічей Генасамблеї ООН. Однак Вашингтон говорив, що має право на відмову з міркувань безпеки, міжнародної політики та запобіганню тероризму. 

У Держдепі інформацію про візи росіянами поки не коментували. 

Нагадаємо, на початку вересня Росія поскаржилась генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, що запросила в США візи для 56 членів делегації, але не отримали їх. Лавров у США є підсанкційною особою, оскільки несе пряму відповідальність за вторгнення російської армії в Україну. 

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