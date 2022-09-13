США видали Лаврову і делегації РФ візи для участі в Генасамблеї ООН, але тільки половину від запитуваної кількості, – Reuters

Неясно, чи доведеться міністру летіти комерційним рейсом, чи урядовому екіпажу літака дали дозвіл на вʼїзд.

США все таки видали візу російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову для відвідування Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Захід заплановано на наступний тиждень, пише Reuters із посиланням на заяву анонімного російського посадовця.

Москва просила видати 56 віз – для Лаврова і делегації. США погодили тільки 24. Невідомо, чи до цього числа входять візи льотного екіпажу міністра, чи він летітиме комерційними рейсами.

Згідно з законодавством, США загалом зобовʼязані видаватим дипломатам візи для відвідування зустрічей Генасамблеї ООН. Однак Вашингтон говорив, що має право на відмову з міркувань безпеки, міжнародної політики та запобіганню тероризму.

У Держдепі інформацію про візи росіянами поки не коментували.

Нагадаємо, на початку вересня Росія поскаржилась генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, що запросила в США візи для 56 членів делегації, але не отримали їх. Лавров у США є підсанкційною особою, оскільки несе пряму відповідальність за вторгнення російської армії в Україну.