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Азербайджан збільшить постачання газу до ЄС на третину

Цьогоріч обсяг постачань має сягнути 12 млрд кубометрів.

Азербайджан збільшить постачання газу до ЄС на третину
Парвіз Шахбазов
Фото: apa.az

Азербайджан до кінця 2022 року планує доправити до Євросоюзу на 30% більше природного газу, ніж у 2021 році. 

Про це заявив міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов, пише Німецька хвиля.

“Загальний обсяг постачань до Європи у 2022 році становитиме 12 млрд кубічних метрів”, – зазначив він.

“За оперативними даними, за 8 місяців поточного року до Європи було експортовано 7,3 млрд кубометрів газу, до Туреччини – 5,4 млрд кубометрів і до Грузії – 1,7 млрд кубометрів. За цей період експорт газу зріс на 23%”, – додав міністр у Твіттері.

Брюссель у липні домовився з Баку про подвоєння імпорту газу з Азербайджану найближчими роками. 

Існують також плани щодо розширення газового коридору, який проходить через Азербайджан, Грузію, Туреччину та Грецію. 

Потужність трубопроводу планується збільшити до 20 мільярдів кубометрів на рік.

Нагадаємо, Україна просить у США $1,5 млрд на закупівлю газу.

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